La guerra in Ucraina è arrivata al 107esimo giorno. Nella notte nuovo video diffuso dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

08h14 Kiev, munizioni quasi esaurite in prima linea stiamo perdendo

“Questa è una guerra di artiglieria” e in prima linea “stiamo perdendo” ora tutto dipende da ciò che l’Occidente ci fornisce, abbiamo quasi esaurito le munizioni in nostro possesso”. E’ l’ammissione fatta con il Guardian da Vadym Skibitsky, numero due dell’Intelligence militare di Kiev.

08h04 Kiev, perdiamo circa 200 uomini al giorno, ci servono armi

Le forze armate ucraine perdono “dai 100 ai 200 uomini al giorno”. E’ la stima fatta in una conversazione con la Bbc da Mikhaylo Podolyak consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. Per questo motivo, secondo il rappresentante di Kiev ha bisogno di “centinaia di sistemi di artiglieria occidentali” per livellare le forze in campo nel Donbass

06h37 Zelensky: “A Severodonetsk e in altre città del Donbas stiamo reggendo”

“La situazione in prima linea dell’ultimo giorno: nessun cambiamento significativo. Severodonetsk, Lysychansk, altre città del Donbas – che gli invasori ora considerano obiettivi chiave – stanno reggendo – rassicura il presidente -. C’è un sviluppo positivo nella regione di Zaporizhzhia. Stiamo gradualmente avanzando nella regione di Kharkiv, liberando la nostra terra. Manteniamo la difesa in direzione di Mykolaiv”.

05h00 Il Canada congela i beni russi per 310 milioni di dollari

Il Canada congela oltre 310 milioni di dollari di asset russi, come riporta il Kyiv Indipendent. La Royal Canadian Mounted Police ha dichiarato di aver bloccato oltre 310 milioni di dollari in beni russi e transazioni che coinvolgono persone sanzionate a seguito della guerra della Russia contro l’Ucraina.

