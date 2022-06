La sentenza di un tribunale filorusso nei confronti di due britannici e un marocchino

Un tribunale filorusso dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ha condannato a morte due cittadini britannici e un uomo marocchino accusati di aver combattuto a fianco dell’Ucraina nel conflitto con la Russia. I tre si sono arresi alle forze russe settimane fa. La corte li ha giudicati colpevoli di aver intrapreso un’azione volta ad “un violento rovesciamento del potere” e per attività mercenarie e terrorismo. Aiden Aslin, Shaun Pinner e Saaudun Brahim hanno un mese per fare ricorso. Aiden Aslin ha parlato con i giornalisti spiegando che “si aspettava una sentenza più giusta” per essersi arreso e per avere collaborato con le indagini.

