Secondo la testata spagnola El Pais, il governo spagnolo starebbe valutando di denunciare l’Algeria all’Unione Europea perché ritiene che “le ritorsioni commerciali dell’Algeria violino l’accordo di associazione con la Comunità europea del 2005”, scrive il quotidiano, “che ha istituito un regime di associazione preferenziale tra la Comunità europea e l’Algeria”.

Il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, ha detto giovedì che la Spagna sta preparando una “risposta appropriata, calma e costruttiva, ma ferma, in difesa degli interessi e delle imprese spagnole” alla decisione algerina. Il governo ha infatti appreso – riporta El Pais – con sorpresa ieri sera che l’Associazione algerina delle banche e delle istituzioni finanziarie (Abef) ha inviato un’istruzione alle banche del Paese per informarle del congelamento degli addebiti diretti per le transazioni commerciali con l’estero di beni o servizi da o verso la Spagna a partire da giovedì, bloccando di fatto il commercio bilaterale.

