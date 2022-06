Il momento dell'esplosione: non ci sono feriti

(LaPresse) – Un missile russo ha centrato un supermercato martedì a Kharkiv in Ucraina. Al momento dell’esplosione erano presenti tre uomini della sicurezza che però sono rimasti illesi, in quanto si trovavano in un’altra parte del negozio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata