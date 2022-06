Il ministro degli Esteri: "Dalla Russia ci aspettiamo segnali chiari e concreti"

(LaPresse) – “Dalla Russia ci aspettiamo segnali chiari e concreti, perché bloccare le esportazioni del grano significa tenere in ostaggio e condannare a morte milioni di bambini, donne e uomini”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa al termine del primo Dialogo ministeriale mediterraneo sulla crisi alimentare. “L’Italia continuerà a impegnarsi in prima linea per trovare delle soluzioni e per garantire la sicurezza alimentare dei Paesi più esposti alle conseguenze del conflitto, a cominciare da quelli del Mediterraneo. La sicurezza alimentare è una priorità per il nostro Paese, che ha contribuito a porla in cima all’agenda internazionale, e con la FAO faremo il massimo per scongiurare una catastrofe alimentare globale” ha aggiunto.

