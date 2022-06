putin, ucraina

Il presidente russo in un'intervista: "La consegna aggiuntiva di armi ha l'obiettivo di prolungare il più possibile la guerra"

(LaPresse) Se l’occidente consegnerà a Kiev missili a lungo raggio “ne trarremo le dovute conclusioni e useremo le nostre armi per colpire siti che non abbiamo ancora colpito”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista a Rossiya. “Tutto il clamore sulle consegne aggiuntive di armi ha un solo obiettivo: prolungare il più possibile il conflitto armato”.

