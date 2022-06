Giorno 101 del conflitto, Putin pronto a sbloccare l'export del grano. Le truppe di Kiev hanno riconquistato il 20% di Severodonetsk

Giorno numero 101 di guerra in Ucraina

9h15 Ucraina: Kiev, in 100 giorni guerra evacuate oltre 1.8 milioni di persone

Il servizio di emergenza statale ucraino ha evacuato oltre 1,8 milioni di persone dal 24 febbraio. Lo riporta il Kiev Independent. In 100 giorni di guerra totale della Russia, il servizio di emergenza statale ucraino ha riferito di aver effettuato 32.468 viaggi, estinto 9.300 incendi, soccorso 1.397 persone e neutralizzato 128.424 munizioni, di cui 1.983 bombe. Al 3 giugno, i primi soccorritori ucraini hanno evacuato più di 1,8 milioni di persone, inclusi oltre 504.000 bambini e 32.000 persone con disabilità.

9h01 Governatore Luhansk, madre e bimbo morti dopo bombardamenti russi

Sono quattro i civili morti dopo gli ultimi attacchi russi nella regione del Luhansk. Lo scrive su telegram il governatore Sergei Haidai. Fra loto anche una mamma con il suo bambino uccisi da un bombardamento nella città di Gorskoye.

8h37 Attacco su impresa agricola nella regione di Odessa: due feriti

Un attacco strategico con missili da crociera ha colpito questa mattina un’impresa agricola nella regione di Odessa. Lo dice l’agenzia Unian riportando le parole di un portavoce dell’amministrazione locale. Il bilancio sarebbe di due feriti.

8h30 Esperti militari Usa: “Russia non in grado di accelerare operazioni”

La Russia difficilmente sarà in grado di “accelerare” la sua “operazione militare speciale”, nonostante le sue affermazioni. Lo spiega il think tank statunitense Institute for the Study of War. Lo riporta il Kiev Independent. Contrariamente alle affermazioni del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu sull’intensificazione della guerra russa contro l’Ucraina, è improbabile che la Russia abbia la forza lavoro e le attrezzature per avanzare oltre Luhansk, viene spiegato. Secondo quanto riferito, anche i delegati russi nell’Ucraina orientale avrebbero “unità in prima linea non sufficientemente preparate con forniture mediche”, con conseguente basso morale e rifiuto di alcune truppe di tornare in prima linea.

8h10 Kiev: “Riconquistato 20% territorio Severodonetsk”

I combattimenti a Severodonetsk “continuano” e i russi hanno “rafforzato” le loro truppe. Lo fanno sapere le forze armate ucraine. Lo riporta Unian. “Inoltre gli occupanti hanno lanciato un’offensiva in direzione del villaggio di Ustynivka, ma non hanno avuto successo”, spiegano ancora i militari di Kiev. Ieri il governatore ucraino della regione di Luhansk, Sergei Haidai aveva comunicato che il 20% della città era stato riconquistato.

8h01 Ucraina: Guterres, cessare subito le violenze serve dialogo Roma

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in una dichiarazione innovato la sua richiesta di porre fine alla violenza in Ucraina. “Rinnovo il mio appello per l’immediata cessazione della violenza, per l’accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l’evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in conformità con le norme internazionali”, ha spiegato. Per Guterres il conflitto “ha provocato violazioni inaccettabili dei diritti umani e sta infiammando una crisi globale tridimensionale – cibo, energia e finanza – che sta colpendo la maggior parte persone, paesi ed economie vulnerabili”. uterres ha affermato che le Nazioni Unite sono “impegnate nello sforzo umanitario”, ma alla fine saranno necessari negoziati e dialogo per risolvere il conflitto. Prima le parti si impegnano in sforzi diplomatici in buona fede per porre fine a questa guerra, meglio è per il bene dell’Ucraina, della Russia e del mondo”, ha concluso.

