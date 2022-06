Il presidente contro la vendita di armi d'assalto: "Aumentare età per acquistarle da 18 a 21 anni"

(Lapresse) “Quante ulteriori carneficine siamo disposti ad accettare?” Con queste parole il presidente Joe Biden ha rivolto un’appassionata richiesta al Congresso di agire sul controllo delle armi. In un discorso alla nazione giovedì sera, ha invitato i legislatori a ripristinare i limiti alla vendita di armi d’assalto e riviste ad alta capacità dopo una serie di sparatorie di massa nel paese. Biden sta cercando di aumentare la pressione sul Congresso affinché approvi leggi più severe, sebbene tali sforzi siano falliti sulla scia delle violenze passate. Il discorso segue le recenti sparatorie di massa a Tulsa, in Oklahoma; Uvalde, Texas e Buffalo, New York.

