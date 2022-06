Quattro giorni di festa in onore dei 70 anni al trono della regina Elisabetta II

Nel Regno Unito sono cominciate le celebrazioni, che dureranno quattro giorni, in onore dei 70 anni al trono della regina Elisabetta II. Il Giubileo di platino prende il via con un’esibizione delle tradizioni militari britanniche che vanno dai giorni del cavallo e dei cannoni all’era dei jet. La parata militare, nota come ‘Trooping the Colour’, dal 1760 segna il compleanno ufficiale dei sovrani britannici.

