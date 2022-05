Il presidente ucraino visita Kharkiv e annuncia la rimozione del capo della sicurezza della regione

(LaPresse) La presa di Severodonetsk è “un obiettivo fondamentale” per i russi e “non importa quante vite costerà questo tentativo”. Lo ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, precisando che nella città il 90% delle case è danneggiato. “Stiamo facendo di tutto per respingere questa offensiva”, ha aggiunto Zelensky. Il leader ucraino ha anche visitato la città di Kharkiv dove ha licenziato Roman Dudin, capo del servizio di sicurezza della regione: “Pensava ai sui interessi”, ha spiegato Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata