L'Alto rappresentante per la Politica Estera dell'Ue ottimista sulle sanzioni a Mosca. Esplosione a Melitopol, filorussi: "Attacco terroristico di Kiev"

L’Ucraina entra nel suo 96esimo giorno di guerra e l’Unione europea potrebbe essere a un passo dall’accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.”Dobbiamo prendere una decisione all’unanimità. Ci sono stati colloqui ieri pomeriggio, ci saranno questa mattina e per tutta la giornata. Penso che nel pomeriggio saremo in grado di offrire un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia agli Stati membri”. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, in una intervista a France Info. “Se l’embargo sul petrolio può saltare per il veto dell’Ungheria? No, non credo, alla fine ci sarà un accordo”, ha ribadito. Il ministro degli Esteri russi Lavrov: “Putin non rifiuta mai richiesta dialogo”

11h05 filorussi Donetsk, Kiev ha bombardato con artiglieria da 155 mm

Durante il bombardamento di Donetsk, le forze armate ucraine “hanno usato due razzi con munizioni e hanno utilizzato artiglieria da 155 mm”. Lo hanno detto le forze filorusse di Donetsk. Lo riporta la Tass.

10h52 Ucraina: Poroshenko attraversa confine e giunge in Polonia

– L’ex presidente ucraino Petro Poroshenko ha attraversato il confine dell’Ucraina ed è giunto in Polonia. Lo riporta Ukrainska Pravda. Poroshenko e il suo staff sono stati autorizzati a lasciare il Paese per prendere parte al vertice del Ppe a Rotterdam.

10h46 Filorussi, un bambino morto in bombardamenti Kiev su Donetsk

Un bambino nato nel 2009 è morto a Donetsk a causa di un bombardamento ucraino che avrebbe colpito una palestra e due scuole. Lo rendono noto le forze filorusse locali citate dalle Tass.

10h30 Poroshenko prova nuovamente a lasciare Kiev, ho invito a vertice Ppe

L’ex presidente ucraino Petro Poroshenko proverà per la terza volta ad attraversare il confine ucraino. Lo riporta Ukrainska Pravda. Poroshenko si è rivolto direttamente al presidente Volodymyr Zelensky con un messaggio su facebook dove spiega di aver un invito al vertice del Ppe. “Spero che nessuno mi impedirà di andare a Rotterdam”, ha aggiunto.

10h23 Mosca, oltre 1,5 milioni rifugiati giunti in Russia

Sono ” circa 1,5 milioni” i rifugiati giunti in Russia dall’Ucraina, in particolare dal Donbass, dall’inizio del conflitto. Lo riporta la Tass citando le autorità di Mosca. Fra questi ci sarebbero “più di 254mila bambini”.

9h41 Kiev, russi preparano attacco a Slovyansk

I russi stanno preparando un massiccio attacco su Slovyansk partendo da Izium e Lyman. A dirlo le forze armate ucraine citate dal Kiev Independent. I russi infatti avrebbero spostato armi ed equipaggiamento militare negli insediamenti occupati oltre a restaurare il ponte ferroviario vicino a Kupiansk per aumentare l’efficienza nel posizionamento di truppe e attrezzature.

9h21 Ucraina: ex consigliere Putin, ben venga visita Salvini a Mosca

“Certe mosse negoziali spettano ai governi in carica. Ai Draghi, ai Macron. Ma se loro non ce la fanno a recepire le ragioni del nostro Paese , ben vengano i leader di partiti amici come Salvini. E se falliscono anche loro, toccherà poi agli scrittori, agli attori, ai cantanti, ai poeti. Il problema va risolto. Voi italiani avete già presentato un piano per un possibile compromesso. Ma qui da noi è stato fortemente criticato”. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera Sergey Markov, consigliere di Vladimir Putin dal 2011 al 2018 ed ex deputato della Duma dal 2007 al 2012. In merito dei motivo del ‘no’ al piano italiano Markov spiega che “il piano di Roma non tiene conto dell’enorme differenza tra la posizione russa e quella europea, che oggi non può essere ricondotta ad un compromesso”. Tornando invece su Matteo Salvini “può dare un contributo, come Marine Le Pen. Esiste una possibilità che venga ricevuto da Putin. In fondo, è il capo di un partito alleato di quello del presidente, Russia Unita. Più probabile sarebbe un colloquio con Sergey Lavrov. Ancora più probabile, quasi certo, un incontro con lo speaker della Duma. Insomma, contatti a livello parlamentare proprio per via di questa vicinanza”, conclude.

9h09 Kiev, russi hanno perso 30.350 uomini da inizio conflitto

Le forze armate russe hanno perso 30.350 uomini dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lo riportano le forze armate ucraine citate dal Kiev Independent.

8h42 Filoroussi, esplosione a Melitopol è attacco terroristico Kiev

L’esplosione avvenuta questa mattina nel centro di Melitopol è “un attacco terroristico e il regime di Kiev ne è responsabile”. Lo ha detto Vladimir Rogov, membro del consiglio principale dell’amministrazione militare-civile filorussa della regione di Zaporizhia. Lo riporta Ria Novosti. L’esplosione – secondo quando viene riportato – è avvenuta non lontano dal quartier generale delle forze russe. Secondo le prime ricostruzioni dell’agenzia Ria Novosti da fonti locali ci sarebbero almeno tre feriti. A causare l’esplosione sarebbe stata un’autobomba esplosa in un parcheggio poco distante dal quartier generale delle forze filorusse.

8h28 Borrell, in giornata accordo su embargo petrolio russo

“Dobbiamo prendere una decisione all’unanimità. Ci sono stati colloqui ieri pomeriggio, ci saranno questa mattina e per tutta la giornata. Penso che nel pomeriggio saremo in grado di offrire un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia agli Stati membri”. Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, in una intervista a France Info. “Se l’embargo sul petrolio può saltare per il veto dell’Ungheria? No, non credo, alla fine ci sarà un accordo”, ha ribadito”.

8h27 Zelensky, presa di Severodonetsk è fondamentale per russi

La presa di Severodonetsk è “un obiettivo fondamentale” per i russi e “non importa quante vite costerà questo tentativo”. Lo ha spiegato su telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisando che nella città il 90% delle case è danneggiato. “Stiamo facendo di tutto per respingere questa offensiva”, ha aggiunto Zelensky.

8h19 Potente esplosione nel centro di Melitopol

Una potente esplosione si è verificata questa mattina nel centro di Melitopol. Secondo quanto riportato dalle agenzia ucraine l’esplosione è avvenuta non lontano dal quartier generale delle forze russe quindi – secondo Ria Melitopol – non è escluso che possa trattarsi di un’azione messa in campo dalla resistenza ucraina.

8h15 Kiev, russi consolidano posizioni in periferia Severodonetsk

I russi hanno “consolidato” le loro posizioni “alla periferia nord-orientale e sud-orientale della città di Severodonetsk”. Lo hanno reso noto le forze armate di Kiev, Lo riporta Unian. Negli ultimi bombardamenti sulla città due civili sono morti e cinque sono rimasti feriti aggiungono i militari ucraini.

8h10 ministra Esteri Francia in visita a Kiev

Catherine Colonna, ministra degli Esteri francese, è arrivata a Kiev. Si tratta del primo viaggio di un ministro francese in Ucraina dallo scoppio della guerra. “In Ucraina per rimarcare la vicinanza della Francia al popolo ucraino”, ha scritto in un tweet. Durante la sua visita l’esponente del governo francese incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo ucraino Dmytro Kouleba. In mattinata invece si recherà a Bucha. La ministra “desidera mostrare la solidarietà della Francia al popolo ucraino e la sua piena determinazione nel rafforzare il sostegno all’Ucraina di fronte all’aggressione russa”, si legge in un comunicato del Quai d’Orsay.

8h07 Lavrov, Putin non è malato

“Non penso che persone sane possano vedere in lui qualche segnale di malattia. Appare in tv ogni giorno e tutti possono leggere e ascoltare i suoi discorsi”. Così il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista alla Tv francese Tf1 smentisce le voci secondo cui Vladimir Putin sarebbe malato. Il leader del Cremlino compirà 70 anni a ottobre.

7h55 Esercito Kiev respinge 14 attacchi nelle regioni di Donetsk e Luhansk

L’esercito ucraino ha respinto 14 attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Luhansk, mentre i combattimenti sono in corso in tre aree. Lo riporta Ukrinform. Le truppe russe hanno sparato su 46 insediamenti, distruggendo e danneggiando 62 strutture civili. In seguito a questi bombardamenti, almeno tre civili sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti nei distretti di Pokrovsk e Bakhmut della regione di Donetsk.

7h46 Lavrov, priorità liberare regioni di Donetsk e Luhansk

La “priorità assoluta” di Mosca è “la liberazione delle regioni di Donetsk e Luhansk”. Lo afferma il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una intervista all’emittente francese TFI aggiungendo che le due arre sono state riconosciute dalla Federazione russa come stati indipendenti. “Il nostro obiettivo, ovviamente, è cercare di spingere l’esercito e i battaglioni ucraini fuori dalle regioni di Donetsk e Luhansk – ha proseguito – Non si tratta di una annessione, è un’operazione militare richiesta dagli stati sovrani delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Difendiamo le popolazioni e le aiutiamo a ripristinare la loro integrità territoriale”.

7h39 Ucraina: riprende offensiva russa su Severodonetsk

Sono ripresi i bombardamenti russi nelle regioni settentrionali di Sumy e Chernihiv. Lo afferma l’esercito ucraino. “L’obiettivo principale del nemico è quello di circondare le nostre truppe nelle aree di Lysychansk e Severodonetsk e bloccare le principali rotte logistiche”, evidenzia lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, aggiungendo che le forze russe stanno “cercando di prender piede nella periferia nord-orientale della città di Severodonetsk, conducendo operazioni di assalto verso il centro della città”.

