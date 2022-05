Il presidente ucraino: "Su armi aspetto buone notizie la prossima settimana. "Gazprom: "Fornitura regolare verso Europa via Ucraina"

14h27 – sindaco Kramatorsk: “Città è senza elettricità”

A causa dei combattimenti in corso Kramatorsk e le città vicine sono senza elettricità. Lo ha reso noto il sindaco Alexander Goncharenko. Lo riporta Unian.

14h23 – Cremlino conferma telefonata fra Putin ed Erdogan domani

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato per domani un colloquio telefonico fra il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta Tass.

13h56 – Patriarca Kirill: “Non ci sarà separazione fra popolo ortodosso di Russia e Ucraina”

La separazione del popolo ortodosso di Russia e Ucraina non sarà mai raggiunta. Lo ha affermato oggi il patriarca di Mosca Kirill. “Oggi non possiamo che addolorarci per ciò che sta accadendo nella fraterna Ucraina. Indubbiamente, gli stessi spiriti di malizia del cielo hanno preso le armi contro la nostra Chiesa, cercando non solo di dividere il popolo ortodosso di Russia e Ucraina, ma di assicurarsi che un abisso giaccia tra noi, sono profondamente convinto che, poiché tutti questi sforzi non vengono da Dio e non con la benedizione di Dio, il vero obiettivo non sarà mai raggiunto”, ha detto il Patriarca in un sermone dopo la liturgia alla Cattedrale di Cristo Salvatore.

13h47 – Erdogan: “Domani voglio sentire Putin e Zelensky”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che domani intende avere delle conversazioni telefoniche con il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta la Tass.

12h58 – Kiev: “Ucciso comandante battaglione aereo russo”

Le forze armate ucraine hanno riferito di aver ucciso il comandante russo di un battaglione aereo d’assalto del 104° reggimento d’assalto, il tenente colonnello Oleksandr Dosyagaev. Lo riporta Ukrainska pravda.

11h02 – Gazprom: “Fornitura regolare verso Europa via Ucraina”

Gazprom ha riferito che la fornitura di gas verso l’Europa attraverso l’Ucraina continua in modo regolare attraverso la stazione di Sudzha con volumi di 44,1 milioni di metri cubi oggi, rispetto ai 43,96 milioni di metri cubi registrati ieri. Lo riporta Tass citando un portavoce del colosso russo.

10h34 – Kiev: “Nostra difesa in difficoltà a Severodonetsk”

“Il nostro esercito è in una posizione difensiva difficile. La città è costantemente bombardata”. Lo ha detto Oleksandr Striuk, capo dell’amministrazione militare civile di Severodonetsk, citato dai media internazionali. Nella notte il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha affermato che “Severdonetsk è sotto il nostro completo controllo. La città è stata liberata”.

10h12 Kiev: “Distrutto oltre 30% carri armati moderni russi”

I russi hanno perso circa un terzo dei loro moderni carri armati nella guerra con l’Ucraina. È quanto riferito il consigliere del ministro dell’interno ucraino, Viktor Andrusiv, a Canale 24. “Prima della guerra con l’Ucraina, la Russia aveva circa 3mila carri armati moderni nel suo arsenale e ora più del 30% è già stato distrutto dai nostri difensori in tre mesi di guerra. Ebbene, tra sei mesi questa cifra aumenterà solo”, ha aggiunto Andrusiv.

9h15 – Kiev, 242 minori uccisi e 440 feriti in conflitto

Più di 682 minori sono rimasti uccisi o feriti nel conflitto in Ucraina. Lo riporta il governo di Kiev specificando che 242 sono morti e 440 feriti. Le cifre, viene precisato, non sono definitive viste le difficoltà a confermare i rapporti nei luoghi dove sono in corso i combattimenti. Le cifre più altre si registrano a Donetsk (153), Kiev (116) and Kharkiv (108). Lo riporta il Guardian.

8h40 – Zelensky: “Su armi aspetto buone notizie la prossima settimana”

“Lavoriamo ogni giorno per rafforzare la nostra protezione e questa è data principalmente dalla fornitura di armi. Ogni giorno ci avviciniamo a quando il nostro esercito supererà gli occupanti dal punto di vista tecnologico e per la forza. Certo, molto dipende dai partner. Dalla loro disponibilità a fornire all’Ucraina tutto il necessario per proteggere la libertà. E mi aspetto buone notizie su questo la prossima settimana”. Lo ha detto su telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata