In Cina la ritorno in presenza sarà ordinato e con capienza massima al 50%

(LaPresse) Con il calo dei contagi da COVID-19 a Shanghai, i parchi e i centri commerciali si preparano a riaprire. Il governo ha allentato lentamente le restrizioni pandemiche che hanno tenuto la maggior parte dei residenti bloccati in casa per settimane. I lavoratori continunano a disinfettare panchine e altri oggetti presenti in un parco del centro cittadino. Le autorità cinesi stanno anche promuovendo la riapertura dei centri commerciali assicurandosi che questo non provochi una ripresa della trasmissione del virus nella comunità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata