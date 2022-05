Il presidente americano dopo la sparatoria in Texas: "Dov'è la nostra spina dorsale? Dobbiamo avere il coraggio di resistere alle lobby"

(LaPresse) “Questi tipi di sparatorie di massa si verificano raramente in qualsiasi altra parte del mondo”, “perché continuiamo a lasciare che ciò accada? Dov’è, in nome di Dio, la nostra spina dorsale per avere il coraggio di affrontarlo e resistere alle lobby” delle armi? “È tempo di trasformare questo dolore in azione”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un discorso alla nazione dopo che un 18enne armato ha ucciso almeno 19 bambini e due adulti in una scuola primaria di Unvalde, in Texas. “Dobbiamo chiarire a ogni funzionario eletto in questo paese: è tempo di agire. È arrivato il momento: a chi ostacola, ritarda o blocca le leggi di buon senso sulle armi, dobbiamo far loro sapere che non dimenticheremo. Possiamo fare molto di più. Dobbiamo fare di più”, ha aggiunto Biden.

