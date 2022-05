Il cancelliero tedesco in Sudafrica: "Il conflitto colpisce tutto il mondo, Asia, Africa e America"

(LaPresse) Viaggio in Sudafrica del cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha incontrato il presidente Cyril Ramaphosa con cui ha parlato del conflitto in Ucraina. “È importante discutere le implicazioni globali”, ha detto Scholz secondo cui “molti Paesi sono colpiti dalla guerra di aggressione russa, in tutto il mondo, in Asia, in Africa, in Sud America e quindi è della massima importanza che tutti noi lavoriamo per porre fine a questa guerra”. “Ci sono alcuni Paesi che sono schierati dalla parte della Russia. Non posso accettarlo e non è accettabile “, ha detto Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata