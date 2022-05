Il legale leader opposizione russa: "Ancora minacce per lui"

(LaPresse) Un tribunale di Mosca ha confermato in appello la condanna a 9 anni di carcere per Alexey Navalny, leader dell’opposizione russa che si trova in carcere. “Ovviamente ci sono minacce e alexei ha sempre detto che la sua vita è in pericolo. Per questo gli avvocati lo visitano in carcere il più spese possibile per assicurarsi che stia bene”, ha detto la legale di Navalny, Olga Mikhaylov.

