Caroline Kennedy: "Il presidente ucraino sta facendo l'impossibile ogni giorno"

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha vinto il premio John F. Kennedy Profile in Courage Award, un riconoscimento che ogni anno viene assegnato a coloro che si sono distinti nella lotta per la democrazia. A presentare il premio è stata Caroline Kennedy, figlia dell’ex Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald: “Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy sta facendo l’impossibile ogni giorno. La sua coraggiosa difesa della democrazia ci ricorda ciò che è più prezioso e fondamentale per il nostro modo di vivere”, ha dichiarato la Kennedy. A ritirare il premio Yaroslav Brisiuck, Vice Capo Missione dell’Ambasciata dell’Ucraina negli Stati Uniti d’America.

