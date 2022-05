Così Emine Dzhaparova a margine di una lectio magistralis all'Università Luiss di Roma

(LaPresse) “Noi crediamo non sia corretto darci delle date per l’ingresso in Ue”. Così la viceministra degli Esteri ucraina Emine Dzhaparova, a margine di una lectio magistralis all’Università Luiss di Roma. “Abbiamo riempito il questionario e dato tutte risposte”, ha aggiunto, “la valutazione inizierebbe all’inizio di giugno e a fine giugno ci sarà un meeting dove i leader europei definiranno il nostro futuro. La mia nazione non è un ladro che cerca una scorciatoia per entrare in Ue, lo stiamo facendo dal 2014, stiamo facendo del nostro meglio”, “diventare un membro Ue è un percorso e noi siamo pronti, ma porre questo tipo di messaggi su delle scadenze ci sembra come se ci chiudessero le porte e noi stiamo pagando già un prezzo molto alto”

