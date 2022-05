Emine Dzhaparova lo ha detto a margine di una lectio magistralis all'Università Luiss di Roma

(LaPresse) “Noi crediamo nelle soluzioni e nella diplomazia in tutte le iniziative che riguardano la ricerca della pace”, ma “l’integrità e la sovranità” dell’Ucraina non possono essere messi in discussione. Così la viceministra degli Esteri ucraina Emine Dzhaparova, a margine di una lectio magistralis all’Università Luiss di Roma. “Voglio essere veramente chiara con tutti questi paesi che si stanno proponendo per la mediazione e per darci un aiuto: saranno i benvenuti, ma penso debba essere chiaro che Putin è il nemico non dell’Ucraina ma dell’Europa intera”, ha aggiunto, “gli orrori stanno accadendo nel mezzo dell’Europa non in un altro pianeta. E’ proprio qui che sta accadendo, in una nazione vostra vicina, ed è un errore pensare di fare la pace con Putin”, perché “è già successo con i nazisti nella Seconda guerra mondiale e con Hitler, quando molti paesi cercarono la pace con lui dandogli i Sudeti e l’Austria. Il Donbass e la Crimea per Putin sono la stessa cosa dei Sudeti e dell’Austria per Hitler e non è giusto pensare che questo sia fare la pace con Putin perché sarebbe solo una debolezza”

