La televisione di Stato mostra però molti operatori di laboratorio

(LaPresse) – Mentre nel paese cresce la diffusione del Covid, la tv della Nord Corea non ha ancora mostrato immagini di persone sottoposte ai test. Tuttavia l’emittente statale ha ampiamento diffuso immagini di lavoratori governativi in tute e indumenti protettivi, che indossano maschere antigas e trasportano scatole etichettate per campioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata