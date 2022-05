Il presidente ucraino ha parlato agli studenti americani

(LaPresse) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky è tornato a ringraziare gli Stati Uniti per il loro supporto a Kiev contro l’invasione russa. “Ci sono Paesi che cercano di rimanere in disparte, neutrali, non aiutandoci nella notta per i nostri valori, ma ci sono Stati che stanno facendo il loro meglio per proteggere la libertà e fermare finalmente questa aggressione”, ha detto il leader ucraino parlando con gli studenti statunitensi e canadesi durante l’incontro virtuale organizzato dall’Association of American Universities.

