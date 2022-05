La polizia locale pubblica le immagini del presunto assassino

(LaPresse) Una ragazzina di 11 anni è stata uccisa in pieno giorno a New York da un proiettile vagante esploso da un uomo a bordo di uno scooter. L’episodio è avvenuto lunedì 16 maggio intorno alle 17 nel Bronx. La ragazzina, Kyhara Tay, era all’interno di un negozio insieme a un’amica, quando il killer ha aperto il fuoco contro un altro uomo, ma il proiettile ha invece colpito la giovane allo stomaco, uccidendola. La polizia di New York ha deciso di pubblicare il video che riprenderebbe il presunto assassino chiedendo informazioni ai cittadini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata