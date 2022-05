Lo riferiscono fonti delle autorità ad Associated Press

E’ salito a 10 morti il bilancio della sparatoria avvenuta nel supermercato Tops Friendly Market di Buffalo, nello Stato di New York. Lo riferiscono fonti delle autorità ad Associated Press. Precedentemente la polizia di Buffalo aveva riferito che il presunto responsabile era stato fermato. Il sospettato non è stato identificato. Diverse persone sono state raggiunte dagli spari, ma non è chiaro quante precisamente.

Il supermercato si trova in un quartiere a maggioranza afroamericana, circa 5 chilometri a nord del centro di Buffalo. La zona circostante è perlopiù residenziale e vicino al negozio si trovano un Family Dollar store e una stazione dei vigili del fuoco. La polizia ha bloccato l’isolato, dove si sono raccolte diverse persone per guardare cosa fosse successo, e il parcheggio è stato recintato con il nastro giallo della polizia. Nel tardo pomeriggio americano si è recato sul posto il sindaco Byron Brown, che dovrebbe parlare con i media. “Monitoriamo da vicino la sparatoria in un supermercato a Buffalo”, ha scritto su Twitter la governatrice di New York, Kathy Hochul, che è originaria proprio di Buffalo.

Gli inquirenti ritengono che l’uomo possa avere trasmesso la sparatoria in live-stream e che stanno vagliando se abbia pubblicato online un manifesto. La fonte precisa che le indagini sono in una fase preliminare e che le autorità non hanno ancora accertato il movente ma si indaga sull’ipotesi che la sparatoria abbia motivazioni razziali. Il supermercato si trova in un quartiere a maggioranza afroamericana, circa 5 chilometri a nord del centro di Buffalo. Due testimoni che sono arrivati nel supermercato poco prima che il responsabile venisse fermato hanno riferito che si tratta di un giovane bianco, intorno fra i 18 e i 20 anni, che indossava una mimetica, un casco nero e portava quello che sembrava un fucile.

Il responsabile della sparatoria è un giovane bianco, indossava un giubbotto anti-proiettili, una mimetica, un casco nero e aveva con sé quello che sembrava un fucile. A riferirlo due testimoni, Braedyn Kephart e Shane Hill, entrambi 20enni, che sono arrivati nel posteggio del supermercato proprio mentre l’autore della sparatoria stava uscendo. “Era lì in piedi con la pistola puntata al mento. Noi ci chiedevamo tipo ‘che diavolo sta succedendo? Perché questo bambino ha una pistola puntata in faccia?'”, ha raccontato Kephart. “Poi è caduto in ginocchio, si è tolto il casco, ha lasciato cadere la pistola ed è stato placcato dalla polizia”, ha aggiunto.

