La Serbia ha ribadito, mercoledì, la posizione del suo Paese che considera il piano di autonomia, sotto la sovranità marocchina, come una soluzione seria e credibile alla questione del Sahara.

Questa posizione è stata espressa nella dichiarazione congiunta rilasciata dopo i colloqui tra il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei Marocchini all’estero, Nasser Bourita, e il suo omologo serbo Nikola Selaković, a margine della riunione ministeriale della Coalizione globale contro Daech a Marrakech.

Durante l’incontro, Selaković ha sottolineato gli sforzi diplomatici e politici compiuti dal Regno del Marocco per raggiungere una soluzione realistica, pragmatica e sostenibile alla questione del Sahara, in uno spirito di realismo e compromesso e in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda la questione del Kosovo e Metochia, il Marocco sostiene l’integrità territoriale e la sovranità della Repubblica di Serbia all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, nonché il dialogo tra Belgrado e Pristina, sotto l’egida dell’Unione Europea.

I due ministri hanno inoltre accolto con favore la convergenza di vedute tra i due Paesi su questioni di interesse comune, a livello regionale e internazionale.

