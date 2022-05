Il presidente ucraino Zelensky annuncia progressi sul campo nella regione di Kharkiv

La guerra in Ucraina al centro del faccia a faccia alla Casa Bianca tra Joe Biden e Mario Draghi. I due leader hanno ribadito il loro impegno a perseguire la pace “sostenendo il governo di Kiev e imponendo costi alla Russia”. Il premier italiano ha sottolineato che si deve “utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati credibili’. “Putin pensava di dividerci e ha fallito’, ha aggiunto Draghi. “Un’Unione europea forte è nell’interesse degli Stati Uniti”, ha spiegato il presidente Usa, che ha definito il premier italiano ‘un buon amico e un grande alleato’. “Sarà una gerra lunga”, ha avvertito l’intelligence americana. La Camera Usa ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 40 miliardi all’Ucraina.

IN AGGIORNAMENTO

09h17 Ucraina: Mosca, in corso contatti con Kiev su negoziati

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, ha affermato che sono in corso “contatti” tra Mosca e Kiev riguardanti i negoziati. “I contatti sono in corso”, ha detto a radio Sputnik, secondo quanto riporta la Tass.

08h54 Ucraina: Putin a leader Donetsk, insieme vinceremo

Il presidente russo Vladimir Putin, congratulandosi con il leader dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, per la festa nazionale, ha espresso fiducia nella vittoria attraverso sforzi congiunti. “Caro Denis Vladimirovich, ti prego di accettare le mie sincere congratulazioni in occasione della festa nazionale – il Giorno della Repubblica Popolare di Donetsk”, ha detto Putin nel suo messaggio, citato dalla Tass. “Sono sicuro che con sforzi congiunti saremo in grado di superare tutte le difficoltà e di vincere”.

6h35 Usa, uccisi tra 8 e 10 generali russi in guerra

L’Ucraina ha ucciso tra “otto e dieci” generali russi durante il conflitto. Lo ha detto il capo dell’Agenzia di intelligence della difesa degli Stati Uniti, il tenente generale Scott Berrier, al Comitato dei servizi armati del Senato, secondo quanto riporta Cnn. Si tratta di un numero insolitamente alto per un esercito moderno che supera di gran lunga il numero di generali Usa morti durante 20 anni di conflitto in Afghanistan. Alcuni funzionari statunitensi, riporta l’emittente Usa, hanno attribuito questa cifra atipicamente alta in parte al supporto di intelligence fornito dagli Stati Uniti, mentre secondo altri la spiegazione è che i generali russi sono costretti a operare molto più avanti nella zona di conflitto di quanto ci si aspetterebbe normalmente, per motivare le loro truppe.

6h26 Zelensky, riconquistati villaggi nella regione di Kharkiv

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze ucraine hanno riconquistato alcuni villaggi nella regione di Kharkiv. “Le forze armate del nostro stato hanno dato a tutti noi buone notizie dalla regione di Kharkiv. Gli occupanti vengono gradualmente allontanati”, ha detto il leader, “sono grato a tutti i nostri difensori che stanno tenendo la linea e dimostrando una forza veramente sovrumana per cacciare l’esercito di invasori. Una volta il secondo esercito più potente del mondo”.

6h01 camera Usa approva nuovo pacchetto aiuti da 40 mld dollari

La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina da 40 miliardi di dollari. La misura è passata con 368 voti a favore e 57 contrari, incassando quindi un ampio sostegno bipartisan e aumentando di 7 miliardi di dollari la richiesta avanzata dal presidente Usa Joe Biden ad aprile. Il disegno di legge prevede l’assistenza militare ed economica all’Ucraina, aiuti gli alleati regionali, la ricostruzione delle armi che il Pentagono ha spedito all’estero e lo stanziamento di 5 miliardi di dollari per far fronte alla carenza di cibo globale causata dalla guerra. La misura porterebbe gli aiuti Usa all’Ucraina a quasi 54 miliardi di dollari complessivi, inclusi i 13,6 miliardi di dollari varati dal Congresso a marzo. Si tratta di circa 6 miliardi di dollari in più rispetto a quanto gli Stati Uniti abbiano speso per tutti gli aiuti esteri e militari nel 2019, secondo un rapporto di gennaio del Congressional Research Service. La cifra corrisponde anche circa all’1% dell’intero budget federale.

1h37 Biden e Draghi, impegno per pace con sostegno a Kiev e sanzioni a Mosca

Nel loro incontro alla Casa Bianca il presidente Usa Joe Biden e il premier italiano Mario Draghi hanno “sottolineato il loro continuo impegno nella ricerca della pace, attraverso il sostegno all’Ucraina e l’imposizione alla Russia dei costi” per la guerra “non provocata e ingiustificata”. E’ quanto si legge nel comunicato congiunto diffuso dopo l’incontro tra i due leader.

I due leader, si legge ancora nella nota, hanno “riaffermato la forte e ampia partnership” tra Stati Uniti e Italia, che “si riflette nei profondi e duraturi legami tra i nostri popoli e i nostri Paesi, di cui la nostra alleanza attraverso la Nato e la partnership degli Usa con la Ue sono componenti fondamentali”. Biden e Draghi hanno discusso dei “recenti sviluppi” della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina e, “di fronte alle sfide economiche globali causate dalle azioni della Russia”, hanno discusso di “misure che favoriscano la sicurezza alimentare” e “ridisegnino i mercati globali dell’energia”. Il presidente Usa e il presidente del Consiglio si sono inoltre impegnati a continuare il “lavoro comune sulle crisi globali, dal Covid-19 ai cambiamenti climatici”, oltre che a continuare la cooperazione sulle “sfide di politica estera condivise, comprese la Cina e la Libia”. I due leader approfondiranno ulteriormente le loro discussioni al vertice del G7 e al vertice Nato di giugno.

23h30 Biden, con Draghi ribadito impegno per Kiev e per sanzioni a Mosca

Questo pomeriggio ho incontrato alla Casa Bianca il primo ministro italiano Mario Draghi. Abbiamo riaffermato l’ampia e forte partnership tra Stati Uniti e Italia e sottolineato il nostro continuo impegno nel sostenere l’Ucraina e nell’imporre costi alla Russia”. Lo afferma in un tweet il presidente Usa Joe Biden.

