Parzialmente isolata la città di Seward, per fortuna nessuno è rimasto ferito

(LaPresse) Un’enorme frana si è abbattuta su una strada in una baia dell’Alaska sabato sera, nella cittadina di Seward, ed è stata immortalata in un video. Secondo le autorità locali nessuno è rimasto ferito: decine di alberi, rocce e terreno si sono staccati dal versante di una montagna. Potrebbero volerci fino a due settimane per rimuovere la frana lunga oltre 60 metri e larga 90. Circa 200 residenti e turisti non sono riusciti a raggiungere Seward da Lowell Point, una piccola comunità che si trova sul lato ovest della Resurrection Bay, un’insenatura che si affaccia sul Golfo dell’Alaska.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata