Biden è arrivata in auto dalla Slovacchia

(LaPresse) La first lady statunitense, Jill Biden, ha condotto una visita non annunciata nella località Ucraina di Uzhhorod, al confine con la Slovacchia, dove ha incontrato l’omologa locale, Olena Zelensky. Biden è arrivata in auto dalla Slovacchia, in un viaggio mantenuto segreto.

