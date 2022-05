Sospettati di aver ucciso tre persone

(LaPresse) – La polizia israeliana ha annunciato l’arresto di due palestinesi accusati di aver ucciso tre persone in un accoltellamento la scorsa settimana a Elad. Le forze armate israeliane avevano lanciato una massiccia ricerca degli assalitori, che dopo l’assalto erano fuggiti. Sono stati individuati in una zona boschiva vicino alla città: si tratta di un 19enne e di un 20enne originari dall’area di Jenin in Cisgiordania.

