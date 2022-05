La causa sarebbe una fuga di gas

(LaPresse) Almeno 17 persone sono rimaste ferite nell’esplosione in un appartamento di un condominio nel centro di Madrid. Non ci sarebbero morti. A causare la deflagrazione potrebbe essere stata una guga di gas. Un video condiviso dai servizi di emergenza di Madrid mostra le squadre di vigili del fuoco che si arrampicano sulle scale per entrare negli appartamenti danneggiati. I detriti dell’esplosione si sono disseminati nei marciapiedi vicini.

