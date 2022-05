Incontro tra Sanna Marin, Magdalena Andersson e Olaf Scholz

(LaPresse) Le premier di Finlandia e Svezia hanno affermato che i loro governi non hanno ancora deciso se aderire alla Nato, ma hanno sottolineato la stretta cooperazione in materia di sicurezza con altri paesi europei di fronte all’aggressione russa dell’Ucraina. Parlando dopo un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz vicino Berlino, la premier finlandese Sanna Marin ha detto: “Dobbiamo decidere se fare domanda per l’adesione alla Nato o continuare sul nostro attuale percorso”, sottolineando che “questa è la discussione in corso nel nostro parlamento nazionale”. La premier svedese, Magdalena Andersson, ha detto che il parlamento sta conducendo una revisione della sicurezza che sarà presentata il 13 maggio. “L’analisi include future partnership internazionali di difesa per la Svezia, inclusa una discussione sulla Nato, tutte le opzioni sono sul tavolo”

