La città devastata nelle immagini girate dal drone

(LaPresse) A una settimana dalla Pasqua ortodossa militari e civili portano un fiore e un ricordo su alcune tombe di Irpin, una delle città distrutte dagli attacchi russi in Ucraina. “Che Dio ci aiuti a ripulire il nostro paese dal nemico e che arrivi la pace e che le persone non muoiano più”, ha detto Kateryna Trokhimchuk, cittadina di Irpin. Le immagini girate da un drone e diffuse da Ap mostrano la città devastata dai raid: quasi tutti gli edifici sono ridotti in macerie e sventrati

