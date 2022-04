Per il procuratore generale Rob Bonta la società avrebbe anche ingannato il pubblico

(LaPresse) Il procuratore generale della California ha citato in giudizio la ExxonMobil come parte di quella che ha definito un’indagine unica nel suo genere sull’industria petrolifera per il suo presunto ruolo nel causare una crisi globale di inquinamento da plastica. Giovedì il procuratore generale Rob Bonta ha affermato che tale industria ha incoraggiato lo sviluppo e l’uso di prodotti in plastica a base di petrolio e ha cercato di ridurre al minimo la comprensione da parte del pubblico del fatto che l’uso diffuso della plastica danneggia l’ambiente e la salute pubblica. Bonta ha affermato che ExxonMobil è stata citata in giudizio come una delle principali fonti di inquinamento globale da plastica e per aver presumibilmente ingannato il pubblico. Il colosso petrolifero, in Italia presente con il marchio Esso, non ha commentato la notizia al momento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata