Il leader del Cremlino: "Se minacciati useremo mezzi finora inutilizzati"

(LaPresse) “Se qualcuno dall’esterno intende interferire in ciò che sta accadendo in Ucraina, la risposta della Russia sarà rapida”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a un incontro con i membri del Consiglio dei legislatori. “Abbiamo tutti gli strumenti. Quelli di cui nessuno può vantarsi ora.E noi non ci vantiamo. Se necessario li useremo. E voglio che tutti lo sappiano”, ha aggiunto il leader del Cremlino.

