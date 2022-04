Il segretario del Pd a Napoli: "La pace passa attraverso la diplomazia"

(LaPresse) “Credo sia necessario che l’Ue faccia il possibile che la guerra in Ucraina termini. Credo sia molto importante che l’Europa sostenga la missione delle Nazioni Unite. E’ fondamentale perché la pace passa attraverso la diplomazia”. Così segretario del Partito Democratico, Enrico Letta a Napoli per la tre giorni di confronto organizzata dalla Filt Cgil. “Gli europei devono stare uniti su nuove sanzioni, che sono necessarie per convincere e costringere la Russia a fermarsi”.

