60° giorno di guerra, bombe e morti nel Donbass. Zelensky si dice "pronto a incontrare Putin", ringrazia l'Italia e invita il premier: "Aspetto Draghi"

Sono passati due mesi da quando è stata lanciata l’offensiva russa in Ucraina, giunta oggi al 60° giorno. Bombardamenti e attacchi che non si si sono fermati nemmeno sotto la Pasqua Ortodossa, macchiata del sangue di otto morti, vittime del raid delle forze moscovite su Odessa, tra loro anche un bambino di pochi mesi. Ancora bombe a Kharkiv. Denuncia dell’Osce che afferma: “Osservatori sequestrati a Donetsk e Lugansk”.

E ieri durante una lunga conferenza stampa Volodymyr Zelensky ha ribadito di voler incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin. Sostenendo che sarebbe la “soluzione migliore” per fermare la guerra, anche se Mosca non da segni di voler lavorare verso questo obiettivo. Il leader di Kiev ha annunciato l’arrivo in Ucraina del segretario di Stato e del capo del Pentagono degli Stati Uniti, Blinken e Austin ma da Washington non ci sono conferme. Zelensky ha poi mandato un messaggio anche all’Italia: “Grazie per il sostegno, non solo al popolo italiano ma anche al governo e al premier Draghi. Lo aspettiamo”, ha detto il leader ucraino.

AGGIORNAMENTO

08h25 – Save the Children, più di 63.000 bambini nati nella devastazione

Si stima che, negli ultimi due mesi, più di 63.000 bambini siano nati durante il conflitto in Ucraina e in condizioni che potrebbero avere un impatto permanente sulla loro salute mentale. Secondo Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini in pericolo e per garantire loro un futuro, infatti, questi neonati si aggiungono ai milioni di bambini esposti al maggior rischio di subire gravi danni fisici e traumi psicologici duraturi causati dalle violenze, dalle privazioni e dagli sfollamenti, che dal 24 febbraio scorso, data dell’escalation della guerra, e con l’aumento dei combattimenti nell’est del paese, sta colpendo l’Ucraina.

L’escalation del conflitto, ha causato in Europa lo sfollamento di persone più grande e veloce dalla Seconda Guerra Mondiale, con cinque milioni di persone già fuggite dall’Ucraina. Almeno due terzi dei 7,5 milioni di bambini del Paese hanno dovuto abbandonare le loro case e più di 450 bambini sono stati uccisi o feriti.

Save the Children sottolinea che, l’intensificarsi della guerra ha significato anche vedere 63.000 nuovi nati in situazioni difficili e che potrebbero avere ripercussioni permanenti sulle loro vite. Le neomamme stanno cercando di legarsi ai loro bambini nonostante il grave disagio psicologico che stanno vivendo. Ciò potrebbe causare effetti negativi e talvolta permanenti sull’attaccamento dei bambini alle loro madri e sul loro successivo sviluppo. Il personale medico ha anche segnalato un aumento dei casi di bambini nati prematuramente.

8h16 -Intelligence Gb, respinti numerosi attacchi russi in Donbass

“L’Ucraina ha respinto numerosi attacchi russi lungo al linea di confine in Donbass questa settimana”. É quanto si legge negli aggiornamenti dell’intelligence britannica sulla guerra in Ucraina, diffusi sul profilo Twitter del ministero della Difesa di Londra.

07h51 – Sindaco Melitopol, console onorario Bulgaria rapito dai russi

Le forze militari russe hanno rapito il console onorario della Bulgaria a Melitopol, città dell’Ucraina sud orientale. A riportare la notizia è la pagina web del quotidiano ucraino ‘Ukrainska Pravda’ che cita il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov, anche lui rapito nelle scorse settimane dai russi. “Più di 50 miei colleghi sono stati rapiti in tutto il paese e oggi 29 sono nelle carceri degli occupanti”, ha detto in una intervista alla televisione ucraina “Per quanto riguarda attivisti e uomini d’affari, gli occupanti hanno una pratica comune: rapiscono tutti coloro che sono patriottici e hanno un’opinione – ha aggiunto – Poche ore fa si è saputo che il console onorario della Bulgaria era stato rapito a Melitopol”.

02h15 – Ucraina: da Polonia a Kiev armi per 1.6 miliardi di dollari

La Polonia ha fornito all’Ucraina aiuto militare per 1.6 miliardi di dollari. Ad annunciarlo il premier di Varsavia, Mateusz Morawiecki, che ieri ha incontrato il suo omologo di Kiev, Denys Shmyhal.

Zapewniłem premiera Ukrainy @Denys_Shmyhal o wsparciu ze strony Polski. Zbrodnicze działania Rosji muszą być powstrzymane! Stop Russia now! Podpisana umowa o pośrednictwie w handlu Ukrainy z resztą świata otworzy nowe szanse gospodarcze dla polskich firm i pracowników. pic.twitter.com/W7mH3q6wmp — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 23, 2022

00h35 – Ucraina: sale a 8 numero vittime raid missilistico su Odessa

Sale a 8 il numero delle vittime del raid missilistico russo su Odessa. A renderlo noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Kiev. Fra i deceduti anche un bimbo di tre mesi. Secondo le forze ucraine i missili avrebbero colpito due edifici residenziali nella città.

