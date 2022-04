Kiev ha affermato che i russi si sono rifiutati di aprire un corridoio umanitario per evacuare i civili, mentre Mosca a sua volta ha accusato l'esercito ucraino di non aver permesso ai civili di lasciare lo stabilimento

(LaPresse) Il reggimento Azov della Guardia nazionale ucraina, che fa parte del gruppo attualmente rinchiuso nell’acciaieria Azovstal a Mariupol, ha pubblicato un video che mostra donne e bambini rifugiati nei sotterranei dell’impianto. Kiev ha affermato che i russi si sono rifiutati di aprire un corridoio umanitario per evacuare i civili, mentre Mosca a sua volta ha accusato l’esercito ucraino di non aver permesso ai civili di lasciare lo stabilimento. I contenuti del video pubblicato da Azov non possono essere verificati in modo indipendente.

