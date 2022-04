Così il ministro degli Esteri a margine del congresso di Articolo Uno a Roma

(LaPresse) “La strada della diplomazia e della pace è stretta in salita ma è l’unica che possiamo percorrere. Non possiamo pensare di risolvere la crisi se non con la diplomazia. L’Italia metterà in campo tutte le iniziative per ravvivare il negoziato che in questo momento sta subendo un brusco rallentamento. Abbiamo il dovere nell’Ue, nella Nato, di arrivare ad una soluzione diplomatica. Sulle armi, ci stiamo muovendo all’interno della risoluzione approvata dal Parlamento un mese e mezzo fa”. Così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, a margine del congresso di Articolo Uno a Roma.

