Così il ministro degli Esteri a margine del congresso di Articolo Uno, risponde a una domanda sul ballottaggio alle presidenziali francesi

(LaPresse) “Per me in questo momento è chiaro che se vogliamo una Ue forte, in grado di istituire il tetto massimo al gas, è chiaro che serve più europeismo. Il sovranismo tende a chiudere gli stati, distruggere la Nato, noi abbiamo bisogno di forze europeiste. Se stiamo parlando di difesa europea è perchè vogliamo proteggere famiglie e imprese nei nostri territori nazionali. L’investimento nella politica estera comune e nella difesa sono pilastri fondamentali”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del congresso di Articolo Uno, risponde a una domanda sul ballottaggio alle presidenziali francesi.

