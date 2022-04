La leader del Rassemblement National saluta i cittadini in un mercato nel dipartimento del Passo di Calais

(LaPresse) – Ultimo giorno di campagna elettorale nel Nord della Francia per Marine Le Pen in vista del ballottaggio della presidenziali di domenica con il presidente uscente Emmanule Macron. La leader del Rassemblement Nationalnel ha stretto mani e parlato con i cittadini in un mercato a Etaples, nel dipartimento del Passo di Calais, sua roccaforte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata