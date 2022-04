Il presidente uscente in Occitania in vista del ballottaggio. "Non uniremo il paese promettendo tutto senza poi finanziarlo "

(LaPresse) – Ultimo comizio per Emmanuel Macron a Figeac, piccolo comune dell’Occitania, in vista del ballottaggio della presidenziali francesi di domenica con la leader del Rassemblement Nationale Marine Le Pen. ” “Non vinceremo nessuna battaglia con le bugie e non uniremo il paese promettendo cose senza poi finanziarle”, ha detto il presidente uscente.

