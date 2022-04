E' accaduto su un volo della Delta Airlines

(LaPresse) Su un volo decollato dall’aeroporto John F. Kennedy di New York e atterrato a San Francisco il pilota ha annunciato che indossare la mascherina non era più obbligatorio, ma facoltativo: “Ho appena verificato con la compagnia e la posizione della compagnia Delta è che le mascherine saranno facoltative questa ser per tutto l’equipaggio e anche per i passeggeri. Quindi è motivo di festeggiare. Per coloro che vogliono indossare le mascherine, siete liberi di farlo, ma è facoltativo. In questo modo, possiamo alleviare lo stress e il disagio. Grazie mille”, ha detto il pilota. Applausi e gioia dopo l’annuncio. Si tratta di una conseguenza di una sentenza di un giudice federale della Florida che ha annullato l’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi pubblici, tra cui gli aerei.

