Si intensificano gli attacchi dei russi nel Donbass

(LaPresse) Un ospizio nella regione ucraina di Donetsk è stato evacuato poco dopo che le truppe russe hanno intensificato l’offensiva in tutto il Donbass. Molti anziani erano sdraiati o seduti sui loro letti in attesa di lasciare l’ospizio di Chasiv Yar. Almeno 35 uomini e donne, alcuni in sedia a rotelle e la maggior parte con difficoltà motorie, sono stati aiutati da volontari a fuggire dalla regione, sotto attacco delle truppe di Mosca fin dall’inizio dell’invasione. Il capo dell’ospizio, Evgeniy Tkachov, ha collaborato con le Nazioni Unite per organizzare l’evacuazione. Gli anziani dovrebbero essere trasferiti a circa 1.000 chilometri fino a Khmelnytskyi, nell’Ucraina occidentale.

