Lo Stato ebraico accusa i palestinesi dell'attacco

(LaPresse) I caccia israeliani hanno effettuato una serie di attacchi aerei nel sud della Striscia di Gaza, prendendo di mira un “sito di produzione di armi” di Hamas, secondo quanto comunicato dall’esercito israeliano. Non si hanno notizie di feriti. Gli attacchi aerei sono arrivati ​​​​come rappresaglia per i militanti palestinesi, che lunedì 18 aprile hanno lanciato un razzo nel sud di Israele per la prima volta da mesi. Il lancio di razzi è stata l’ultima escalation dopo gli scontri in un luogo sacro a Gerusalemme, una serie di attacchi mortali all’interno di Israele e incursioni militari nella Cisgiordania occupata. Israele ha detto di aver intercettato il razzo e non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni.

