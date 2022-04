Gli agenti sgomberano i palestinesi dal complesso per facilitare la visita degli ebrei al luogo santo

Ancora tensione a Gerusalemme dopo gli scontri nella Spianata delle Moschee di venerdì 15 aprile. La polizia israeliana è entrata nel complesso della Moschea di Al-Aqsa. Gli agenti hanno fatto uscire i palestinesi dalla Spianata, mentre dozzine di palestinesi sono rimasti all’interno dell’edificio cantando “Dio è il più grande”. La polizia ha detto che gli agenti sono entrati per facilitare la visita degli ebrei al luogo santo. Hanno riferito che i palestinesi avevano accumulato pietre e installato barriere in previsione della violenza, e le riprese fornite dalla polizia mostravano fuochi d’artificio lanciati all’interno. La polizia ha affermato di essere impegnata a facilitare la libertà di culto per ebrei e musulmani. Ma poco dopo, i palestinesi hanno riferito di brevi scontri con la polizia israeliana, appena fuori dal complesso della moschea. I medici palestinesi hanno detto che 10 persone sono rimaste ferite. Il sito è il terzo più sacro dell’Islam e il più sacro per gli ebrei, che lo chiamano Monte del Tempio. È stato a lungo un punto critico per la violenza israelo-palestinese. Lo scorso anno gli scontri a Gerusalemme tra le forze israeliane e i manifestanti palestinesi sono sfociati in una guerra di 11 giorni tra lo Stato ebraico e i militanti di Hamas nella Striscia di Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata