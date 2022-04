Per la polizia regionale la maggior partedelle vittime dell'area della capitale è stata uccisa a colpi di arma da fuoco

IN AGGIORNAMENTO

Il conflitto in Ucraina arriva al 52esimo giorno. Nella notte ancora sirene e attacchi in diverse città del Paese. Il presidente Volodymyr Zelensky chiede ancora aiuti: “Più e prima avremo tutte le armi che abbiamo richiesto, più forte sarà la nostra posizione e prima arriverà la pace”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy nel video messaggio serale diffuso su Telegram. “Quanto più e quanto prima avremo il sostegno finanziario che abbiamo richiesto, tanto prima ci sarà la pace”, ha spiegato. “Prima il mondo democratico riconoscerà che l’embargo petrolifero contro la Russia e il blocco completo del suo settore bancario sono passi necessari verso la pace, prima la guerra finirà. Il nostro compito principale è accelerare il ripristino della pace”, ha aggiunto.

9h28 Ucraina: oltre 900 corpi di civili scoperti in regione Kiev, molti giustiziati

Più di 900 corpi di civili sono stati scoperti nella regione di Kiev in seguito al ritiro delle forze russe. Lo ha affermato il capo della polizia regionale. La maggior parte di loro è stata uccisa a colpi di arma da fuoco- ha detto venerdì la polizia – un’indicazione che molte persone sono state “semplicemente giustiziate”.

8h59 Ucraina: governatore, su Leopoli raid aereo

Questa mattina si sono sentite esplosioni anche nella città di Leopoli, nell’Ucraina occidentale. Così in un messaggio su Telegram, come riferisce la Bbc, il governatore Maksym Kozytskyi affermando che un raid aereo ha avuto luogo tra le 05.46 e le 07.02 ora locale.

8h29 Sindaco Kiev, avvertite esplosioni in periferia della città

“Anche Kiev è stata presa di mira, ha detto il sindaco della città, Vitali Klitschko, sul suo canale ufficiale Telegram”. Lo riporta The Guardian. “Le esplosioni sono avvenute nel distretto di Darnytskyi, alla periferia della città. Sul posto al lavoro soccorritori e medici. I dati sulle vittime sono in via di chiarimento”, riporta sempre The Guardian. Le sirene dei raid aerei- riporta sempre The Guardian – suonano di nuovo anche in varie città e regioni, tra cui Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk, Kryvyi Rih e Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk.

8h18 Media, vittime a Poltava, Severodonetsk e Lysychansk, gasdotto esploso

ittime a Poltava, Severodonetsk e Lysychansk a causa dei bombardamenti russi. Lo riferisce The Guardian, citando media locali e Kyiv INdependent.

Il governatore della regione Serhiy Haidai- riporta The Guartdian – ha detto che una persona è stata uccisa, tre feriti e un gasdotto è esploso a causa dei bombardamenti russi durante la notte a Severodonetsk e Lysychansk

7h49 Zelensky: “Fra 2.500 e 3.000 soldati ucraini morti in guerra”

Da 2.500 a 3.000 soldati ucraini sono morti in guerra. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, alla Cnn che lo ha intervistato. Zelensky ha aggiunto che ci sono circa 10.000 soldati ucraini che sono stati feriti e che è “difficile dire quanti sopravviveranno”. Le vittime civili sono più difficili da quantificare, ha detto.

