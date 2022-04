Il 62enne è stato arrestato nell'East Village grazie alla segnalazione di un passante

Fine dell’incubo per New York. Il 62enne afrocamericano Frank R. James, sospettato di essere l’autore della sparatoria nella metropolitana di Brooklyn, è stato arrestato mentre camminava, come se nulla fosse, nell’East Village. L’uomo è stato trovato grazie alla segnalazione di un passante. James era seduto a un McDonald’s tra la Sixth Street e la First Avenue. Quando gli agenti sono arrivati, James non era presente e hanno iniziato a guidare per il quartiere. Lo hanno trovato all’angolo tra St. Marks Place e la First Avenue, uno degli incroci più trafficati dell’East Village, e lo hanno preso in custodia. Il tutto, ha spiegato la polizia, è avvenuto senza incidenti. Così si è conclusa la caccia all’uomo che ha mobilitato per oltre 24 ore migliaia di agenti. “Lo abbiamo preso”, ha esultato il sindaco della Grande Mela, Eric Adams.

James dovrà affrontare un’accusa federale di terrorismo, come ha riferito il procuratore per il distretto orientale di New York, Breon Peace. Rischia una condanna fino all’ergastolo. L’uomo in passato era già stato arrestato diverse volte. Il capo degli investigatori del dipartimento di polizia di New York, James Essig, ha riferito di nove arresti nello stato di New York e tre nel New Jersey. Tuttavia, James non aveva condanne penali: ecco perché è stato in grado di acquistare regolarmente una pistola. Le autorità avevano offerto fino a 50mila dollari come ricompensa per arrivare all’uomo. Il responsabile dell’attacco è fuggito nel caos, lasciando dietro di sé almeno 33 colpi esplosi che hanno ferito 23 persone, una pistola Glock 9 millimetri, caricatori e la chiave di un furgone U-Haul. È stato trovato vuoto vicino a una stazione, e ha portato gli investigatori a James, che ha indirizzi a Filadelfia e in Wisconsin. La polizia ha rilasciato uno screenshot dell’uomo tratto dal canale YouTube Prophetoftruth88. Secondo un vicino di Milwaukee ciatato dal New York Times, era “silenzioso e burbero”. James ha pubblicato dozzine di video sui social negli ultimi anni, invettive condite da improperi in cui ha anche attaccato le politiche del sindaco di New York, Eric Adams, a cui è stata rafforzata la sicurezza. In un video del 20 febbraio afferma che il piano del sindaco e del governatore per affrontare la situazione dei senzatetto e della sicurezza nel sistema della metropolitana “è destinato al fallimento”, in un altro di gennaio critica il programma di Adams contro la violenza armata.

“Questa nazione è nata nella violenza, è tenuta in vita dalla violenza o dalla minaccia di essa, e morirà di morte violenta. Non c’è niente che possa fermarlo”, sostiene in uno dei suoi proclami. “Ho fatto un sacco di cazzate in cui posso dire che volevo uccidere le persone.Volevo vedere le persone morire immediatamente davanti alla mia fottuta faccia”, ha detto nel suo ultimo video caricato l’11 aprile, sottolineando di non voler andare “in nessun fottuto carcere”.In un altro video caricato a marzo, riporta Newsweek, afferma che sta “tornando nella zona di pericolo, per così dire, e sto innescando molti pensieri negativi”, “soffro di un grave caso di disturbo da stress post-traumatico dopo tutto quello che ho passato nel corso degli anni”. James, che si è autodefinito “profeta della sventura, questo è il mio nome originale”, ha menzionato di essere un paziente per problemi di salute mentale in una clinica di New York e che dopo essere andato lì per chiedere aiuto se ne è andato con più problemi di prima. In altri video ha affermato che i bianchi guardano i neri come schiavi e “non dovrebbero avere alcun contatto tra loro”, mentre sul suo profilo Facebook Profitofdoom008 ha usato termini razzisti per indicare il popolo messicano e ha minacciato di sparare a un uomo che credeva gli avesse fatto un torto.

