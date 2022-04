Aperto il fuoco in una stazione della metro, caccia all'uomo della polizia

(Lapresse) Paura a New York dove almeno 13 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una stazione metro a Brooklyn. La polizia, che sta indagando anche su una possibile esplosione, ha già avviato una caccia all’uomo. Secondo quanto riportato la Cnn, la persona sospettata di aver aperto il fuoco indossava una maschera antigas e un giubbino arancione, ed era vestita come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority. “Monitoriamo la situazione, ha scritto su Twitter la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul mentre sindaco della Grande Mela, Eric Adams, ha chiesto ai residenti di tenersi lontani dalla zona.

