Il leader ceceno in un video su Telegram spiega gli obiettivi di Mosca

(LaPresse) Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha pubblicato un video sul suo canale Telegram in cui annuncia un’offensiva delle forze russe non solo sul porto assediato di Mariupol, ma anche su Kiev e altre città ucraine. “Le nostre azioni offensive non saranno solo a Mariupol, ma in tutti gli altri insediamenti, città e villaggi”, ha detto Kadyrov. “Il nostro obiettivo non è conquistare le città, il nostro obiettivo è distruggere questi banderiti, nazisti e shaitani che si definiscono musulmani”, ha aggiunto Kadyrov. I banderiti sono membri di un’organizzazione di destra in Ucraina, che prende il nome dal leader dei ribelli nazionalisti ucraini dell’era della Seconda guerra mondiale, Stepan Bandera.

