La denuncia in un video diffuso dall'Arcivescovado ucraino

(LaPresse) ll capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, l’arcivescovo Sviatoslav Shevchuk, ha accusato le forze russe di aver ucciso civili nella chiesa di un villaggio a Chernihiv, la chiesa dell’Ascen sione del Signore a Lukashivka. In un videomessaggio ha spiegato che “decine di corpi di ucraini uccisi”. L’Associated Press non ha modo di verificare le sue affermazioni, ma sabato il servizio di emergenza ucraino ha rilasciato filmati della chiesa gravemente danneggiata, che secondo loro era stata utilizzata come base dalle truppe russe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata