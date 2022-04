Migliaia in piazza: i cittadini dovrebbero votare nel 2024

(LaPresse) – Migliaia di studenti sono scesi in piazza in diverse città dell’Indonesia per protestare contro le voci secondo le quali il governo sta valutando la possibilità di posticipare le elezioni presidenziali del 2024 per consentire al presidente Joko Widodo di rimanere in carica oltre il limite legale di due mandati. Widodo ha però negato che la sua amministrazione stia tentando di ritardare il voto.

